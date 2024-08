Juventus, non c'è solo la beffa Todibo: da Calafiori a Sancho e Adeyemi, il lato oscuro dell'ossessione Koopmeiners

e nella quale, per la prima volta, Cristiano Giuntoli ha la possibilità di determinare ogni tipo di strategia di comune accordo con l’allenatore che ha personalmente scelto per sostituire Massimiliano Allegri., operazione che il club bianconero era convintissimo di potere chiudere da un momento all’altro dopo il blitz francese di Giuntoli dei giorni scorsi,Conclusi gli affari Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram e Cabal, per i quali si sono resi necessari già i sacrifici di Iling Junior, Barrenechea e Soulé,richiesti da Motta.Todibo apparteneva a questa lista, così come- primo vero obiettivo per la difesa, poi passato all’Arsenal - e come una serie di calciatori che i bianconeri hanno seguito per rinforzare la batteria degli esterni offensivi., così come - prima dell’inserimento deciso e determinato dell’Olympique Marsiglia, col Manchester United si è provato ad intavolare un discorso per Mason. Tutti attaccanti accomunati da una valutazione di mercato non inferiore ai, giusto per citare i casi più eclatanti. E anche per Galeno del Porto Giuntoli sta valutando di inserire Tiago Djalò, arrivato da appena 7 mesi con l’etichetta di giocatore soffiato all’Inter ma preziosa contropartita tecnica nel caso in cui i Dragoes accettassero.- A tre settimane esatte dalla chiusura del mercato, lsulle quali la Juventus sta ragionando da tempo: un difensore centrale e due esterni d’attacco per completare il tridente con Vlahovic. Se per Nico Gonzalez la chiave di volta potrebbe essere ancora una volta l’inserimento di uno o più calciatori graditi alla Fiorentina, per le altre situazioni in essere molto o tutto dipende dai tagli necessari. Il tempo non manca, certo, ma a Giuntoli spetta ora il compito di arrivare a quelle intuizioni senza le quali questa campagna acquisti rischia di rimanere inespressa.