Getty Images

Juventus, occhi su Beto e Maldini: il piano di Giuntoli

3 minuti fa



A gennaio Cristiano Giuntoli, visti i problemi di Milik, vuole ingaggiare un centravanti che possa fungere da vice di Dusan Vlahovic. L'ultima idea, che si aggiunge quella di Lorenzo Lucca, è Beto dell'Everton, chiuso dalla concorrenza nei Toffees, come riporta La Gazzetta dello Sport. L'ex Udinese non mette piede in campo da settembre e ha collezionato solo 43 minuti in stagione.



La Vecchia Signora ha la situazione chiara e nei prossimi mesi continuerà a monitorarla, cercando di capire se gli inglesi apriranno alla formula del prestito. In lista anche Giacomo Raspadori del Napoli, sempre apprezzato, ma difficile che parta a titolo temporaneo, e Daniel Maldini del Monza.