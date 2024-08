Juventus: offerta per Sancho e intreccio con Sterling. Trattativa fra Chelsea e Manchester United

Lanon si ferma e nel giorno che sarà dedicato a Teun Koopmeiners, alle sue visite mediche e agli annunci ufficiali per il super-colpo dall'Atalanta, continua a guardare al mercato con tantissime opzioni ancora aperte davanti a sé non soltanto in uscita. È vero, i casi Kostic, Arthur e soprattuttorimangono aperti, ma c'è ancora un'opzione che il direttore sportivosta tenendo viva ed è quella di regalare a Thiago Motta un terzo esterno offensivo di grande livello, purché l'operazione sia fattibile con la formula del prestito.. I due però, in Inghilterra potrebbero essere strettamente collegati.

Ecco, qual è la proposta di Giuntoli per Sancho? L'offerta al Manchester United è stata leggermente superiore a quanto si ipotizzasse in partenzo e quindi di un semplice prestito secco. La, ma al momento c'è distanza sulla valutazione del cartellino del giocatore e non c'è stato l'affondo finale in cui sche la Juventus non può e non vuole sobbarcarsi per intero.

E da questo stallo nasce, come riportato da Sky Uk, l'intreccio proprio con Sterling, altro nome trattato dai bianconeri.Un'idea che darebbe a Ten Hag e Maresca due giocatori differenti e forse più utili per caratteristiche tecniche, da utilizzare nei rispettivi schemi. La rottura fra i due allenatori e i due giocatori è conclamata e da lì non si tornerà indietro, lo scambio potrebbe essere la soluzione più semplice da completare, con lache, in questo caso, dovrebbe virare su altri obiettivi e altre possibilità.