Chelsea, Sterling come Lukaku? L’indizio social di Big Rom

Nella gabbia dorata delc’è Romelu– insieme a tanti altri esuberi – e, dopo l’esclusione non motivata dalla gara con il, la prima in Premier, ci è finito anche Raheem. L’inglese è stato di fatti messo alla porta dache gli ha fatto intendere di non contare più su di lui. Il suo entourage ha provato a chiedere al club – così come ha rivelato l’agente dell’ala – ma ha trovato la porta chiusa e un messaggio chiaro:

Sterling arriva da una stagioneche gli è costata anche la convocazione agli. Vuole rimettersi in gioco e, visto l’out out dei Blues, sta cercando unaLa Juventus lo ha cercato, proponendo uno scambio con il, affare sfumato però per la distanza dei due ingaggi ma l’idea dello scambio resta una possibilità, pur complicata.Nel frattempo in Inghilterra fa discutere il modo in cui gli è stato comunicato l’essere di fatto fuori rosa. Per Maresca si è trattato di una decisione, per Rioinvece, ex capitano del, è stata una mancanza di. "da parte del Chelsea. Per quale motivo? Per creare sicuramente problemi nel loro stesso spogliatoio?", ha detto sibillino l’ex difensore. Le sue parole, postate sui social, hanno trovato d’accordo Romeluche ha messo like e si trova in una posizione per certi versi diversa da Sterling ma per altri simili. Anche il belga è unper il Chelsea che vuole liberarsene al più presto.