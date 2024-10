Juventus, ora non conta più solo il risultato. I dati che non piacciono a Thiago Motta e l'immaturità di Yildiz

Lo dice il nuovo corso della: non bisogna guardare soltanto il risultato. E allora, perché fermarci all'1-0, al primo posto per una notte (già trascorsa), all'intervento goffo di Gila che rischiara il grigio bianconero? No, non si commetta più quest'errore. Si riparta semmai da quello che c'è da aggiustare. Ed è tanto, e rischiava di farsi "troppo" senza quell'1-0 ad accompagnare i giudizi a fine partita.Perché tanto del gioco juventino è una buona dose di passaggi, giropalla verticale per sfociare sulla trequarti e alla fine no, mica calciare. Come s'aggiusta?

S'aggiusta con le responsabilità, che questa squadra continua a dimostrare di aver distribuito un po' così. Non benissimo. Puntando forse troppo sull'incoscienza dei giovani che non s'è fatto ancora coraggio dei giocatori. Tanti si sono tirati un po' indietro, o perlomeno hanno virato per lo scarico facile, optando per il sentiero più semplice: vedi le giocate di, vedi l'ingresso di, vedi i tentativi di, l'unico a essere uscito un po' fuori dagli schemi (a prescindere dagli errori: meno male). Vedi soprattutto, che dimostra un grado d'immaturità comprensibile. Per l'età e per quello che gli viene richiesto. Il ragazzo si farà, ma le spalle strette sono troppo evidenti.

Nessun gol in Serie A,. I tiri in porta? Neanche uno ogni due match (si ferma a 0.42) e poisolo un tentativo in questa Serie A che proprio non vuole vederlo protagonista. Insomma: sarà pur vero che ci sono partite con un tasso di difficoltà meno elevato, dove può scorrazzare con maggiore semplicità, ma i numeri divanno contestualizzati all'investitura fatta in estate. In particolare, è il numero delle (mancate) conversioni dei tentativi che fa spavento:. A farlo, poi, sono stati due subentrati come Fagioli e Adzic, e prima di loro solo Vlahovic. Insomma: c'è da guardare il bicchiere metà vuoto. Altrimenti ci si accontenta del risultato e si passa oltre. Già, ma non era finita quella storia lì?