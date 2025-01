Juventus, passi avanti per Araujo: trattativa col Barcellona

Lacontinua a lavorare sul mercato dei difensori e, date le difficoltà a sbloccare le piste che portano addel Benfica e adel Feyenoord, ha iniziato a lavorare su diverse piste alternative e fra queste, nelle ultime ore, sta emergendo con grande forza quella che porta in casa Barcellona al centrale uruguaiano- Il difensore classe 1999 in questa stagione non ha mai trovato spazio alla corte di Hansi Flick anche perché costretto a lungo ai box per un serio problema muscolare accusato al bicipite femorale della coscia nel corso dell'ultima Copa America. Qualche giorno fa è arrivato il primo match stagionale in Coppa del Re, ma le sensazioni che ha lui e che ha anche il suo entourage è che, con il rientro anche di Christensen, non ci sarà grosso spazio per lui fino a fine stagione.

Già da 4 anni al Barcellona, l'ex Boston River vive in una situazione contrattuale complicata dato che,e con un contratto rinnovato l'ultima volta nel 2022 entrerà a giugno nell'ultimo anno dell'accordo attualmente in essere. Questo significa che per il club catalano questa finestra invernale è l'ultima in cui poter monetizzare bene una sua eventuale cessione.Un addio è quindi possibile e, secondo la Gazzetta dello Sport,. Per caratteristiche, fisico importante, ma piedi ottimi, sarebbe perfetto per Thiago Motta (anche se l'allenatore preferirebbe un rinforzo mancino di piede ndr.) e Giuntoli sta quindi trattando con il Barcellona per provare a trovare una quadra.a cui, almeno per ora, non è arrivata l'apertura preferendo un addio a titolo definitivo.

Oggi il club catalano è alle prese conper un problema legato al monte ingaggi e con il passare dei giorni si sta facendo frenetico il mercato in uscita del ds Deco per provare a trovare una soluzione. L'uscita di Araujo, anche in prestito, sarebbe un primo tassello per fare spazio e poter ri-tesserare almeno il centrocampista spagnolo. Potrebbe essere questo intreccio a favorire ancora di più l'affare Araujo-Juve.