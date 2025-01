Juventus, per Cambiaso ora calde: il saluto alla curva, la distanza fra la richiesta e l'offerta del Manchester City

Ieri, a margine della vittoria dei bianconeri sul Milan, il Football Directorha fatto il punto: "Prezzo per il Manchester City? Onestamente non c'è trattativa, in questo momento no. Vogliamo fare un mercato in entrata per colmare gli infortuni che abbiamo avuto. Non vogliamo ragionare in uscita, ma in entrata. Se arriverà l'offerta ci penseremo"., al termine degli impegni di campionato di entrambe le squadre (di Juve-Milan 2-1 abbiamo detto, per i Citizens oggi c'è l'Ipwsich Town). L'interesse del club campione d'Inghilterra per Cambiaso resta, così come l'apprezzamento da parte di Pep Guardiola, che stravede per il classe 2000 ex Genoa e Bologna. Così come per Cambiaso stravede anche Thiago Motta, che lo ha fatto crescere a Bologna e che, quando ha saputo dell'offerta del City, è quasi caduto dalla sedia.

Lunedì può essere il giorno decisivo quindi, quasi da dentro o fuori., le cose potrebbero cambiare, e Cambiaso potrebbe prendere la strada che porta alla Premier League, con porta d'ingresso all'Etihad Stadium e con un ricco contratto quinquennale con opzione per il sesto anno.Contro il Milan, l'esterno bianconero ha 2 duelli su 8 tentati e non ha tentato nessun dribbling, quasi fosse ancora scottato dall'errore contro il Lecce e dalla scivolata contro la Fiorentina. Tanta corsa, però poca efficacia, scrive IlBianconero.com.Ha preso la strada degli spogliatoi senza guardarsi indietro, come tutti. Senza lacrimucce, occhi rossi, senza neanche dare spazio ai sentimenti. Forse ha ragione Giuntoli: è solo l'inizio, scrive IlBianconero. E la testa è solo alla prossima partita.