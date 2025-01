Juventus, Thiago Motta: "Stiamo crescendo: lavoriamo tutti i giorni per vincere"

AFP or licensors

Vince la Juventus, vince Thiago Motta che batte Conceicao nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Milan. Decisivi i gol di Mbangula e Weah nella ripresa. La vittoria, per il tecnico bianconero, è una ricompensa del lavoro fatto in settimana, come affermato a Dazn ne post-partita:"Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Abbiamo fatto un grande lavoro per fare la partita di oggi e vincere. Abbiamo fatto un'ottima partita. Non possiamo riassumere tutto al giorno della partita. Si vince con il lavoro quotidiano. Ringrazio questi ragazzi che stanno crescendo e migliorando proprio perché lavorano al massimo, con impegno, superando le difficoltà. La vittoria è la ricompensa per il lavoro fatto negli ultimi mesi".

QUALITA' "Nell'ultima partita con l'Atalanta abbiamo commesso errori tecnici con cui abbiamo dato fiducia all'avversario. Oggi ne abbiamo commessi meno ed è importante a livello psicologico. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, giocando bene a calcio e mettendo intensità, ma con la qualità per essere superiori all'avversario".

MBANGULA - "Al di là del gol, è un ragazzo che aiuta in tutte le situazioni di gioco e sta lavorando tantissimo. E' sempre disponibile, non è mai stato fuori e quando ha giocato ha aiutato tantissimo. Non solo con i gol".

PRESSING - "Volevamo essere aggressivi e non dare tempi di gioco, limitando il gioco di Maignan con i piedi. Gli attaccanti hanno pressato con grande energia, con grande aggressività"