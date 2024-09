Juventus, perché Douglas Luiz non gioca? L'idea di Thiago Motta e cosa può cambiare

GETTY

Dov'è finita, quella terra promessa?, al suo arrivo a Torino, portava con sé una ventata di speranza e di tecnica: sembrava non ci potesse essere Juventus, senza di lui. Un mese dopo l'inizio del campionato, è praticamente il contrario: non solo c'è unasenza il brasiliano, ma pare persino non possano coesistere le due parti. I motivi li conosce chiaramente Thiago Motta, che di Luiz ha sempre e solo parlato bene. E allora, perché non dargli una chance? Questione probabilmente di ritmo, di quadre trovate e da affinare. E di campo da coprire. Troppo campo da coprire.

Se c'è qualcosa che Thiago ha già cambiato in casa Juve, ecco, è proprio la disposizione del centrocampo.Soprattutto: troppa distanza tra i reparti, dunque il rischio di essere colpiti da ripartenze veloci. Veloce non è Douglas, ma compensa con tecnica e giocate, con i piazzati e con la visione di gioco. Al momento, evidentemente, elementi ritenuti superflui ai fini del mantenimento di un'organizzazione tattica che per Motta prevale sempre e solo su tutto il resto. Nel centrocampo robusto, con Locatelli perno centrale e le due mezzali a coprire tutto il rettangolo verde, non c'è oggettivamente posto per un "rallentatore" del gioco come il brasiliano.

Chiarita l'idea di Motta, resta però il caso:(quest'ultimo, nonostante le tempistiche, indiscutibilmente titolare) e ora in tanti si chiedono cosa sarà dell'ex Aston Villa. Anzi: se sarà qualcosa, o solo un'illusione estiva. Già da Genova, la Juventus potrebbe tornare a puntare sul brasiliano, che nelle ultime partite ha raccolto 137 minuti in 5 presenze, neanche mezz'ora per partita (e contro l'Empoli ha giocato 67 minuti). E' una riserva, e non può nemmeno definirsi di lusso dati gli ingressi progettati per lui da Thiago e le prime risposte arrivate dalle sue prestazioni. La Juventus è certa che sia solo una questione di tempo: lo è stato persino per i più grandi, da Platini a Zidane. Certo, si diceva così pure di altri., al momento un quadro astratto e non certo la Gioconda del mercato bianconero.