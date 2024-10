Juventus-Perin, accordo per il rinnovo. Poi tocca a Gatti: cifre e dettagli

Getty Images

Lasi tiene stretta. E non sarà l'unico:Una giornata ricca per Perin, che questa sera festeggerà la notizia del nuovo contratto con i bianconeri in campo: Thiago Motta lo schiererà titolare in, terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League, vista l'indisponibilità per squalifica di Michele Di Gregorio (espulso contro il Lipsia).- Secondo quanto appreso, la Juventus e l'entourage di Perin: il portiere firmerà nei prossimi giorni e si legherà alla Vecchia Signora fino al

- Non ci saranno variazioni significative per quanto riguarda l'ingaggio di Perin, che manterrà uno stipendio da- Perin il primo a firmare il rinnovo, poi toccherà a Gatti. Anche per lui l'accordo è ormai stato raggiunto e la firma del prolungamento è una mera formalità: il difensore classe 1998 estenderà il contratto fino al- Per Gatti ci sarà anche un ritocco dell'ingaggio: attualmente alla Juve percepisce 1,4 milioni di euro netti a stagione, con il rinnovo

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui