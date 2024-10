Juventus, Pinsoglio ha raggiunto la squadra solo in mattinata per la sfida con l'Inter: il motivo

Getty Images

Nuovo arrivato in casa Pinsoglio



È nato Isac! Tanti auguri a papà Carlo e mamma Hind! pic.twitter.com/w0YLVVNcgI — JuventusFC (@juventusfc) October 26, 2024

Non c'era Carlo, terzo portiere della Juventus, nella lista dei convocati diramata da Thiago Motta per la gara della nona giornata di campionato contro l'Inter, big match di questa domenica. Il 34enne, come comunicato dalla società bianconera, ha raggiunto la squadra a Milano solo in mattinata per via di un lieto motivo:Non che l'assenza di Pinsoglio fosse qualcosa di irreparabile, vista la disponibilità di Di Gregorio e Perin, ma l'importanza di uno dei senatori dello spogliatoio è sempre da sottolineare, e Motta potrà fare affidamento anche su di essa nella difficile trasferta di San Siro. Con un piccolo tifoso in più, dalla giornata di ieri: Isac Pinsoglio, classe 2024.