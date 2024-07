Juventus, Pogba: "Non vedo l'ora che arrivi l'appello sulla mia squalifica, andrà tutto bene"

il centrocampista della Juventusper essere risultato positivo ad un controllo in occasione della partita di Serie A contro l’Udinese del 30 agosto 2023. Il calciatore francese, che potrebbe tornare in campo all’età di 35 anni qualora il periodo di stop fosse confermato, ha rilasciato un’intervista a Forbes, nella quale ha affrontato anche il tema del ricorso contro la sanzione ricevuta. "Anche se non posso parlare molto di questo,", ha dichiarato Pogba.Il giocatore, tuttora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2026 ma con l’iniziale stipendio di 8 milioni di euro ridotto al minimo sindacale di circa 2.000, ha anche spiegato come sta vivendo questa fase della sua vita: “”. In occasione della comunicazione della squalifica di 4 anni da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, Pogba aveva preannunciato una battaglia legale che lo avrebbe portato a presentare ricorso al TAS di Losanna.Più recentemente, in occasione della partita degli ultimi Europei tra Francia e Belgio - ospite della Federcalcio transalpina - il campione del mondo 2018 aveva rivelato altri dettagli sul suo stato d’animo in un’intervista a Sky Sport: ", voglio combattere contro quella che per me è un’ingiustizia. Ho una voglia della madonna di tornare a giocare, mi sento come un bambino che sogna di diventare professionista.Da quello che leggo sono ancora un giocatore della Juventus, credo che la società stia aspettando il risultato dell’appello. Ma dovete parlare con loro".