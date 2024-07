Juventus, contatto per Adeyemi: fa doppietta e omaggia One Piece

Getty Images

, se non due in caso di cessione di Federico Chiesa. L'inglese Mason Greenwood si è accasato al Marsiglia di De Zerbi e il Manchester United prova a togliere dal mercato Jadon Sancho (entrato anche nel mirino del PSG), così- Secondo Fabrizio Romano, oggi, con cui il calciatore è sotto contratto fino a giugno 2027. Sulle sue tracce c'è pure il Chelsea e si parla di una valutazione di almeno 40 milioni di euro.

. Dopo la sorprendente sconfitta di domenica scorsa per 4-0 contro il Pathum United in Thailandia, oggi i vice campioni d'Europa si sono riscattatiper poi uscire al 63' sul risultato parziale di 3-0 per la squadra tedesca.