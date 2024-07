Juventus, prima maglia 2024/25: nuove immagini, ancora senza sponsor

Si avvicina il momento del raduno e l'inizio dei lavori agli ordini di Thiago Motta per preparare la nuova annata. E si avvicina anche il momento di scoprire la nuova maglia dellaLe indicazioni sulla prima divisa bianconera del 2024/25 circolano ormai da più di un mese, ora il sito specializzato FootyHeadlines, grazie anche a Opaleak, fornisce nuove immagini per approfondire i dettagli del kit targato Adidas.- Confermato il ritorno delle strisce larghe, cinque bianconere si alternano ricordando la prima maglia del 2018/19. I loghi di Juve e Adidas in bianco, tre strisce nere sulle spalle.

- Ancora manca lo sponsor di maglia, dopo l'interruzione della storica collaborazione con il marchio Jeep (12 stagioni e quasi 350 milioni di euro di ricavi per la Vecchia Signora). Si attendono novità a riguardo.