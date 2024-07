Quanto guadagna la Juventus dalla cessione di Huijsen

ZUMAPRESS.com

è uno dei giocatori che la Juventus aveva considerato sacrificabili sul mercato, uno di quelli con i quali fare cassa per poi reinvestire i soldi su altri obiettivi. E così è stato, i bianconeri hanno aspettato qualche proposta per il difensore spagnolo, le hanno valutate tutte a tavolino accettando quella considerata migliore.- E' arrivata dal Bournemouth, Premier League: il club inglese ha messo sul piatto, i bianconeri hanno dato il via libera al trasferimento e il giocatore è volato in Inghilterra. Uno step importante nella carriera di Huijsen, che nella seconda parte della stagione scorsa aveva giocato in prestito con la Roma: finché c'era Mourinho veniva schierato con continuità, con De Rossi ha trovato meno spazio.

- Le buone prestazioni però avevano convinto alcune società a inserirlo nella lista dei possibili obiettivi: in Italia ci aveva pensato l'che lo avrebbe voluto inserire nell'affare Koopmeiners, all'estero era stata un'idea dele oltre al Bournemouth si era mosso anche lo. Inizialmente Huijsen aveva preso tempo perché voleva capire se arrivavano offerte da qualche big, poi si è convinto ad accettare l'offerta del Bournemouth.