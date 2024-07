Juventus, primi contatti per Nico Gonzalez: le ultime

Getty Images

Negli ultimi giorni in casa Juventus è nata l'idea Nico Gonzalez. I bianconeri stanno cercando un giocatore in quel ruolo per rinforzare l'attacco a disposizione di Thiago Motta e hanno pensato al classe '97 della Fiorentina. Al momento non c'è nessun discorso approfondito, c'è stato qualche contatto con l'entourage del giocatore per capire margini e costi. Da parte del giocatore c'è apertura a un'eventuale trasferimento a Torino, il giocatore sarebbe pronto a sedersi a trattare ma l'ostacolo più complicato da superare trovare l'accordo con la Fiorentina.

IL PIANO DELLA JUVENTUS - Per i viola Nico Gonzalez non è un giocatore incedibile ma nei piani del club non è prevista la cessione. Potrebbe partire sì, ma l'addio verrà preso in considerazione solo di fronte a un'offerta considerata irrinunciabile. La valutazione che fa la società è superiore ai 30 milioni di euro, una cifra alla quale i bianconeri non vorrebbero arrivare considerando che e se dovessero trovare qualche occasione, i bianconeri potrebbero prendere anche due esterni d'attacco: uno potrebbe essere Adeyemi per il quale è già stata fatta una prima proposta, l'altro un esterno con caratteristiche alla Nico Gonzalez, ma a cifre inferiori.

ANCHE L'ATALANTA SU NICO GONZALEZ - Sull'esterno della Fiorentina c'è anche l'Atalanta, fortemente interessata al giocatore. Anche in questo caso però bisogna lavorare per trovare l'accordo con la Fiorentina: i nerazzurri potrebbero incassare una cifra importante dalla cessione di Koopmeiners per il quale stanno trattando proprio con la Juventus: la prima offerta è di 45 milioni, la richiesta di 60; se il budget per il mercato dovesse aumentare vendendo qualche top player potrebbero reinvestire una parte dell'incasso su Nico Gonzalez. Al momento per l'argentino ci sono solo interessi da parte di Juventus e Atalanta, siamo ancora nella fase dei colloqui preliminari e non ci sono trattative entrate nel vivo.