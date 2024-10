Il primo gol in campionato diarriva in una delle gare più importanti della stagione. L'attaccante turco, subentrato a Weah nel corso del 62esimo minuto della sfida tra Juventus e Inter, ci ha messo solamente nove minuti per trovare il primo timbro di questa stagione in Serie A, dopo la rete messa a segno nella prima giornata di Champions League contro il PSV.A differenza di quanto affermato in una recente intervista - "L'esultanza con linguaccia di Del Piero è nata a San Siro? Davvero? Non lo sapevo... allora cercherò di replicarla domani" - però, il classe 2005 turco non ha esultato con la linguaccia, ma ha portato una mano alla bocca e il dito a indicare di usare la testa.

Kenan Yıldız goolllllll pic.twitter.com/f8kxt93Z0J — no context kenan yıldız (@nocontxtknyildz) October 27, 2024