Getty Images

Juventus, quando firma il rinnovo Yildiz

34 minuti fa



Kenan Yildiz rinnova con la Juventus e indosserà la maglia numero 10. Dopo molti giorni di trattative, le parti hanno trovato un accordo. L'annuncio è previsto per il 16 agosto, giusto in tempo per domenica, dato che ogni club ha tempo fino alla vigilia della prima giornata di campionato per comunicare i numeri di maglia dei propri giocatori.



Il giovane talento turco, classe 2005, realizza così il sogno di indossare la maglia numero 10, un simbolo leggendario per la storia juventina, portata sulle spalle dai più grandi campioni, incluso il suo idolo, Alex Del Piero. Con questo gesto, la Juventus dimostra di credere fortemente in Yildiz, proiettandolo come uno dei protagonisti del presente e del futuro bianconero. La partita di esordio contro il Como, in programma lunedì sera allo Stadium, sarà la prima occasione per vederlo in campo con la maglia dei fuoriclasse juventini.