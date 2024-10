Juventus: quando giocano i bianconeri impegnati con le nazionali

La Juventus, sul suo sito ufficiale, fa il punto sui giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali:alle 18:45 - Match valido per le qualificazioni all'Europeo di categoriaalle 20:45 - UEFA Nations Leaguealle 20:45 - UEFA Nations LeagueCuracao vs Grenada, ore 22:00 (Concacaf Nations League) - ComenenciaPortogallo vs Italia, ore 17:00 (Torneo U20 Elite League) - AnghelèRomania vs Svizzera, ore 19:00 (Amichevole U20) - FloreaSerbia vs Repubblica Ceca, ore 15:00 (Amichevole U18) - Sosna

Romania vs Montenegro, ore 12:00 (Amichevole U17) - Badarau, Precupanu