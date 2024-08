Getty Images

Juventus, rebus Chiesa: sondaggio Milan, ma la Roma...

18 minuti fa



Il futuro di Federico Chiesa è un nodo complicato da sciogliere per la Juventus. L'esterno italiano è in scadenza nel 2025 e ha avanzato richieste importanti per il rinnovo che da Torino non vogliono accontentare: per questo Chiesa è sul mercato e a un prezzo di saldo, 15 milioni circa.



L’esterno azzurro non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Thiago Motta e, almeno in questo momento, la Roma sembra essere la pista più calda, mentre il Milan non è andato oltre a un sondaggio. Lo riporta Il Giornale.