Juventus, scambio Chiesa-Saelemaekers con il Milan? La situazione

5 minuti fa



L'asse Milano-Torino si è scaldata improvvisamente con l'affare Pierre Kalulu: il centrale francese potrebbe non essere l'unico calciatore a passare da una squadra all'altra. Secondo quanto riporta Tuttosport, nei discorsi tra rossoneri e bianconeri è entrato anche il nome di Federico Chiesa, così come quello di Alexis Saelemaekers.



Il primo è un nodo complicato da sciogliere per la Juventus. L'esterno italiano è in scadenza nel 2025 e ha avanzato richieste importanti per il rinnovo che da Torino non vogliono accontentare: per questo Chiesa è sul mercato e a un prezzo di saldo, 15 milioni circa. Dall'altra parte Saelemaekers, nonostante abbia convinto Fonseca che lo vorrebbe tenere in rosa, non è detto che possa rimanere a Milanello. In questo senso, Giuntoli vede nel belga la perfetta pedina di scambio per Chiesa. Allo stesso tempo, l'ex Fiorentina dovrebbe abbassarsi l'ingaggio, data la richiesta di 6 milioni annui. Una suggestione che al momento appare complicata.