Juventus, ritorno di fiamma per Todibo: il giocatore apre al trasferimento

Dopo aver chiuso Renato Veiga in arrivo in prestito secco dal Chelsea (operazione da 4,5 milioni di euro ingaggio compreso), la Juventus continua a lavorare per rinforzare la difesa. Giuntoli sta valutando più profili prima di affondare il colpo sul prossimo obiettivo, il nome più caldo al momento è quello di Kelly del Newcastle, ma nelle ultime ore secondo quanto riporta Sky Sport c'è stato un ritorno di fiamma per. E' un vecchio pallino dei bianconeri che avevano già provato a portarlo in Italia in estate, nella giornata di oggi il giocatore ha dato apertura a un trasferimento a Torino e in questi giorni ci saranno dei contatti tra la Juve e il West Ham per provare a mettere in piedi l'operazione.

- Sei mesi fa la Juventus era nella stessa condizione di oggi: cercava un centrale di difesa e gli occhi erano puntati su Todibo, per il quale i bianconeri stavano portando avanti una lunga trattativa con il Nizza.. In una notte di inizio agosto però il West Ham ha messo sul piatto 10 milioni in più della Juve arrivando a circa 40 totali, facendo saltare tutto il banco. Incassano anche il sì del difensore francese e Todibo vola in Inghilterra.

- L'offerta della Juve per Todibo era un. Nella prima parte di stagione col West Ham Todibo ha quasi sempre giocato ma la metà delle partite le ha fatte da subentrato. Non è un titolare fisso nella squadra di Lopetegui, per questo è disposto a trasferirsi in Italia in quella Torino che ha già sfiorato in estate.