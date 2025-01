Renato Veiga alla Juventus: fissato l'arrivo a Torino. La formula e il punto sul Mondiale per Club

E' Renato Veiga uno dei rinforzi che tanto servivano alla Juventus per la sua difesa. Cristiano Giuntoli ha definito l'affare con un blitz a Londra a inizio settimana e l'ha chiuso nelle ultime ore sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni, senza diritto di riscatto con il portoghese classe 2003 che tornerà al Chelsea alla fine della stagione.



Difensore centrale che gioca sulla sinistra e che può essere impiegato anche a sinistra o davanti alla difesa, Veiga dovrebbe essere più il sostituto di Cabal che di Bremer per caratteristiche tecniche.



L'accordo tra le due società è ormai stato raggiunto, e l'arrivo a Torino con tanto di visite mediche e ufficialità è stato fissato a venerdì 24 gennaio. Una volta tornato nella rosa di Enzo Maresca, Veiga parteciperà con il Chelsea al Mondiale per Club in USA e potrebbe ritrovarsi proprio di fronte alla Juventus, con la quale giocherà dal weekend in poi.