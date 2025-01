Repubblica - Napoli-Juventus, il dispetto tentato da Conte e De Laurentiis: convincere il PSG a ritardare l'ok per Kolo Muani

è ormai da diversi anni ben più di una singola partita da giocare all'interno del rettangolo di gioco. La rivalità ha sconfinato i confini dei 90 minuti e si è spostata presto fra le sedi del palazzo del potere e soprattutto sul mercato. Gli intrecci, legati allo "scambio/scippo" dei direttori sportivi -da artefice dello scudetto è volato in bianconero eaccasatosi in azzuro dopo un anno accanto al neo-ds a Torino - e all'approdo del grande ex Antonio Conte sulla panchina del Napoli si sono e si stanno intensificando con la rivalità che, secondo Repubblica, arriva addirittura a dispetti e scaramucce tentati fin oltre confine.

Napoli-Juventus andrà ufficialmente in scena al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta sabato 25 gennaio a partire dalle 18 e in questa gara, da ieri, è, arrivato in prestito secco dal PSG già al termine della passata settimana, ma tesserato ufficialmente soltanto nella giornata di giovedì. Questioni burocratiche e dell'ormai celebre questione limite prestiti che il club parigino doveva risolvere per dare il via libera.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, in risposta alla rigidità della Juventus nel liberarea inizio mercato,a far leva sui rapporti intavolati con il PSG nell'operazione Kvaratskhelia per cercare diburocratica per il tesseramento di Kolo Muani.Non è andata così, Al Khelaifi ha scelto di aiutare la Juventus e rispettare i patti sottoscritti addirittura con una chiamata diretta al dg Scanavino con cui i rapporti devono tornare ottimi in vista delle prossime mosse dell'Eca a livello Uefa.