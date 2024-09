Juventus-Roma, cinque debutti in una notte: da Koopmeiners e Nico Gonzalez a Manu Koné, come sono andati

AFP via Getty Images

si sono affrontate nel posticipo della 3a giornata di Serie A, non riuscendo a farsi male. Solo 0-0 allo Stadium tra le due squadre, che però hanno avuto l'occasione di mettere in mostra gli ultimi colpi di mercato.Tra bianconeri e giallorossi sono stati ben cinque i giocatori a fare il loro debutto con la nuova maglia indosso, tre per la squadra di Thiago Motta e due per quella di Daniele De Rossi: ecco un breve bilancio della loro prima uscita.Era il giocatore più atteso e l'ovazione riservatagli dallo Stadium al momento dell'ingresso in campo lo conferma. Thiago Motta lo lascia fuori dall'undici titolare e lo manda in campo all'inizio della ripresa, il pallone circola meglio ma non ha l'impatto sperato. Poche giocate realmente efficaci negli ultimi 25 metri.

Entra all'inizio del secondo tempo come Koopmeiners, protagonista di alcuni guizzi che gli valgono gli applausi dei tifosi bianconeri.Pochi minuti per l'ex Viola, entra all'83' prendendo il posto di Vlahovic. Motta lo schiera da falso nove, ha poche occasioni utili.Unico dei debuttanti a giocare da titolare. De Rossi lo lancia subito nella mischia nel tridente con Soulé e Dovbyk. Poco concreto, ma sempre attivo e spesso pericoloso. Lascia il campo all'ora di gioco portando a casa solo un cartellino giallo.

Il più atteso in casa giallorossa. Entra negli ultimi 20 minuti per dare sostanza alla mediana e bloccare definitivamente le iniziative della Juve, missione compiuta con ordine.