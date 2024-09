AFP via Getty Images

(domenica 1° settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è un match valido per laSi giocherà all’Allianz Stadium di Torino: in campo, in uno dei primidella Serie A Enilive 2024/25, le squadre di. Inizi opposti per le due formazioni: i rinnovati e ambiziosi bianconeri sono a punteggio pieno, i giallorossi hanno raccolto solo un punto nelle prime due gare. Particolare attenzione sui due grandi ex: Pauloche è rimasto a Roma nonostante le offerte dall’Arabia Saudita e Matiasvenduto proprio dalla Juve alla Roma nell’ultima sessione di mercato. Sarà Marcodella sezione di Torre Annunziata l’arbitro, con gli assistenti Carbone e Peretti, il quarto ufficiale Feliciani, mentre al Var ci saranno Di Paolo e Paterna.

Partita: Juventus-RomaData: domenica 1° settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Sky, Dazn.Streaming: NOW, Dazn.Juventus-Roma verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming sarà disponibile su NOW attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Il match sarà anche sull’app di DAZN con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico a cura di Andrea Stramaccioni.

Thiago Motta avrà a disposizione i nuovi arrivi Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao ma potrebbe inserirli solo gradualmente. Assente Thuram, da valutare Danilo. L’ex Bologna potrebbe confermare in blocco la squadra che ha raccolto 6 punti nelle prime due gare, segnando 8 reti, senza subirne.Più movimentato l’avvicinamento alla partita della squadra di De Rossi. L’allenatore avrebbe avuto un alterco con uno dei leader della squadra, Cristante, motivo per il quale sarà da valutare la presenza o meno nell’undici iniziale del centrocampista. Out Le Féè, sicuri di un posto Dybala, Pellegrini e Dovbyk ma anche qui potrebbero esserci sorprese nello schieramento. Curiosità per i nuovi arrivi Abdulhamid e Danso.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.. Thiago Motta.: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Saelmaekers.. De Rossi.