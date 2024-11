Juventus, Scanavino: "Penalizzati dagli infortuni nell'ultimo periodo, dobbiamo dare tutti di più"

ANSA

Lafa visita all'nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League e lo fa in emergenza per gli infortuni. Thiago Motta ha a disposizione solo 14 giocatori di movimento e non sono stati portati giovani dall'Under 23.Prima del calcio d'inizio l'amministratore delegato bianconeroè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Bellissima atmosfera anche qui a Birmingham, un'accoglienza ottima anche da parte del club avversario. L'emozione delle partite di Champions è sempre unica, le gare son tutte toste e i risultati non sono mai scontati".

- "Il gruppo è molto concentrato, hanno lavorato molto bene. Sicuramente siamo stati penalizzati in questo periodo dagli infortuni, tanti dei quali purtroppo anche molto gravi. Però come diceva il mister tutti devono dare qualcosa in più, Tutto quanti noi. E vedo questo approccio da parte di tutti".- "Abbiamo fatto tanti progressi, sia dal punto di vista societario che sportivo. C'è ancora tanto lavoro da fare ma siamo sulla buona squadra. Speriamo di chiudere la stagione con ottimi risultati sul campo e una buona messa a punto dei conti".