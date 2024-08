Juventus, Chiesa sempre più vicino al Liverpool: pronto l'incontro fra i club

La lunga querelle legata asi sta per chiudere in casa, ma non in direzione Barcellona, bensì. In queste ore l'agentesta spingendo per trovare una soluzione last minute per il suo assistito che, fino ad oggi, è rimasto fuori rosa a Torino non allenandosi con la squadra agli ordini di Thiago Motta. Nella serata di ieri la cena fra Giuntoli e l'agente e oggi i contatti proficui con i Reds.L'opzione Barcellona che era quella preferita dal giocatore è decaduta lentamente nel corso delle ultime giornate date le difficoltà del club catalano a mettere sotto contratto perfino Dani Olmo che in città era arrivato da tempo. L'accordo col giocatore c'era, non quello con la Juventus anche perché ancora in Catalogna si stava cercando di capire come si sarebbe potuto tesserare Chiesa con i paletti economici imposti dalla Liga.

Questa mattina, come riportato da Fabrizio Romano,del giocatore alla nuova destinazione in Premier League. Ancora non è stato definito tutto, ma l'ottimismo c'è.La palla ora passa inevitabilmente nelle mani dei due club condel giocatore il cui contratto, va ricordato, scadrà a fine stagione fra un anno al 30 giugno 2025.