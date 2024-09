Getty Images

ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:"Thiago Motta alla Juventus sta riproponendo ciò che si è visto a Bologna. Una squadra compatta, forte, con le idee chiare nel disegno tattico, con concetti di gioco precisi. Ha il suo spartito che impone con grande autorevolezza: quello che ha fatto lui a Bologna l'anno scorso difficilmente mi è capitato di osservarlo in carriera. Per carità, ho visto squadre giocare alla grande, come il Napoli di Spalletti dello scudetto, però vedere giocare l'anno scorso il Bologna a tratti era impressionante, sembrava imbattibile.: è il campo che legittima le mie parole, non sono elucubrazioni personali".

- "Sono convinto chein questa stagione. Motta ha fatto trovare la porta anche a Zirkzee, che ha tante qualità ma prima di andare al Bologna non era certo un goleador, però con Thiago è andato in doppia cifra. Per come vedo Vlahovic adesso, per la determinazione che mette in campo, sono sicuro che farà tanti gol"., non sono investimenti ai quali ero abituato durante la mia carriera da dirigente. Io prendevo giocatori di altro livello di partenza, un giocatore con queste cifre non lo avrei preso, ma, assolutamente: a me nel calcio piace vedere le prodezze dei ragazzi, magari presi da altri continenti. È evidente che Koopmeiners,, sarebbe stato pagato una cifra del genere: è un calciatore importante,Se un giocatore non rappresenta una risorsa per un secondo mercato, da rivendere in futuro a una cifra maggiore, per come sono fatto io non lo valuto.

: è un giocatore forte, che veniva dalla Colombia quindi con meno cultura calcistica specifica, però si è dimostrato subito all'altezza a Verona: secondo mePrendere un giocatore fatto e finito, e dunque pagarlo tanto, non fa per me: io sono fatto così,, con una tifoseria straordinaria. E pure verso se stesso. Dybala in Argentina rappresenta qualcosa, ha pure indossato la maglia numero 10: continuerà a rappresentare qualcosa finché resterà in un campionato importante. Certo, la Saudi League sta molto migliorando, però ha frenato un po' gli investimenti e la diaspora rallenterà: Dybala ha fatto una cosa molto importante per la sua crescita anche umana ed è una decisione difficilissima. Perché un conto è parlare, un altro è rinunciare a tutti quei soldi. Dybala fa la differenza. Va dato atto alla: chiaro che deve adeguare il suo livello a quello che gli viene richiesto da una situazione diversa. Perché Roma è Roma: bisogna alzare l'asticella".

in tutte le partite e si è trasformato come uomo e giocatore, acquisendo conoscenze e bagaglio tecnico. Anche Soulé poteva rimanere, ma ha preso una decisione per il suo futuro dopo l’esperienza a Frosinone: ora dovrà alzare il livello, perché Roma ti schiaccia se non sei all’altezza. Ma lui lo sarà, perché ha le stimmate del campione".

- "La risposta la dà la Juventus, che ha dirottato gli investimenti altrove e il campo le sta dando ragione. Parliamo di un calciatore cheCerto, se un giocatore come lui non trova squadra significa che qualcosa nel calciomercato sta cambiando: sono situazioni estreme poco prevedibili. Sono segnali di cambiamento nella mentalità dei dirigenti e forse anche dei tifosi".