Milan, Morata contro il suo passato: ecco perché la sfida con la Juventus è fondamentale

Una vigilia particolare, lunga anche a per causa della sosta per le Nazionali che ha visto l’Italia di Luciano Spalletti qualificarsi alla Final Eight di Nations League in uno dei gironi più difficili – sulla carta – da affrontare, specialmente dopo il non entusiasmante Europeo vissuto in estate dagli Azzurri.La Serie A tornerà in scena domani, con i Campioni d’Italia in carica dell’Inter che apriranno le danze della 13a giornata in quel di Verona, prima di lasciare spazio al vero e proprio big match del sabato:

Inutile stare a sottolineare l’importanza di questa partita, semplicemente fondamentale per entrambe le squadre: da un lato,, data l’enorme qualità e incisività nei risultati mostrate da formazione come Inter e Napoli – con ogni probabilità, le due candidate, almeno in questo momento, più realistiche a contendersi lo Scudetto sino alla fine dell’anno -, ma anche da squadre come Atalanta, Lazio e Fiorentina che viaggiano a ritmo elevato,(in ultima battuta, in ordine cronologico, il rocambolesco pareggio di Cagliari per 3-3) ed è chiamata a dare un segnale e a riportarsi in scia delle prime sei della classifica. Dall’altra parte, gli uomini di Thiago Motta hanno un’occasione ghiotta per dimostrare alla Serie A che, nella lotta per il titolo, la Vecchia Signora va sempre considerata. In questa situazione, non può che emergere sia una partita che mantenga costantemente il suo fascino, visti anche i numerosi ex che le due società condividono:

Partiamo da una certezza: dopo la sosta per gli impegni per le Nazionali, ALe ultime due settimane non sono state semplici per il centravanti spagnolo, che, poco prima della sfida contro il Cagliari, ha rimediato un trauma cranico in allenamento dopo un duro scontro testa contro testa con il compagno di squadra Strahinja Pavlovic. Trasportato immediatamente in ospedale, gli esami sostenuti dall’ex attaccante di Real e Atletico Madrid hanno dato esito negativo e, dopo una notte in osservazione all’interno dell’impianto ospedaliero lombardo,. Il periodo difficile, dunque, è ormai superato e sabato, a partire dalle ore 18,

, squadra nella quale l’attaccante ex Chelsea ha vissuto due esperienze sotto l’ombra della Mole Antonelliana. Era l’estate del 2014 e la Vecchia Signora prelevò un allora 22enne Morata dal Real Madrid, per una cifra pari a 20 milioni di euro (con possibilità di riacquisto fissata a 30 milioni, fatto che avvenne al termine dell’annata 2015/16).: due reti – fra andata e ritorno in semifinale di Champions League, proprio contro i Blancos – più il gol del momentaneo pareggio nella finale di Berlino, poi persa contro il Barcellona. Ma timbrare il cartellino in finale sembrava la sua specialità, visto che. Un trofeo che si aggiunse a una prima Coppa Italia già vinta nella stagione precedente, due Scudetti e una Supercoppa Italiana, con 27 reti messe a segno in due anni. Quattro anni e tre club più tardi (Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid), Morata tornò a vestire la maglia della Juventus: prestito oneroso con diritto di riscatto dai Colchoneros. Altri due anni che fruttarono un maggior numero di reti (complessivamente furono 32), ma con un palmares che si arricchirà solamente di una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia con Andrea Pirlo alla guida di Madama.

Ma il passato, seppur sempre apprezzato dal centravanti spagnolo, rimane il passato.Morata si ritrova con dieci primavere in più sulle spalle: è un giocatore diverso, con molta più esperienza e consapevolezza di essere uno dei leader presenti nella rosa rossonera. E, ben consapevole dell'importanza che questa sfida ha per la stagione del Milan. Impossibile, in questo momento, rinunciare a un giocatore con questo tipo di caratteristiche, un calciatore di grande tecnica, aggressività, coraggio e malizia, un attaccante pronto a sacrificarsi per la squadra, pur di raggiungere il risultato prefissato e permettere al Milan di vincere uno scontro cruciale. Anche se, almeno in questa occasione,, un evento che non ha ancora avuto modo di accadere nel corso della sua carriera:, infatti,(due con il Real Madrid e tre con l'Atletico Madrid, tutti in Champions League). E perché non sfatare questo tabù proprio ora contro la miglior difesa – la Juventus ha subito solamente sette reti in Serie A in questo avvio di stagione, di cui 4 in un’unica partita, contro l’Inter, proprio a San Siro - del campionato?.

