Juventus, serve un vice Vlahovic: spunta Beier, ecco chi è il gioiello classe 2002

. In particolar modo, dopo aver pressoché puntellato la zona nevralgica del campo – con gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram - ed essersi assicurata Di Gregorio come nuovo numero uno, la Vecchia Signora cerca un difensore centrale e, all’occorrenza,Un profilo, dunque, che abbia precise caratteristiche, ovvero che sappia districarsi sia come punta centrale sia come alternativa lungo tutto il fronte offensivo.

, così da liberarsi anche dei 3,5 milioni di ingaggio percepiti dal polacco. Chiaro come la priorità verrà data a un investimento su un terzo centrocampista (Koopmeiners) e su un centrale che rimpolpi la retroguardia (Todibo), ma. Oltre a Raspadori (che Conte vorrebbe rilanciare in Campania e che per affinità di gioco sarebbe un nome ideale per Motta), nelle ultime ore è circolato un nuovo rumor.

JUVENTUS, CHI E’ BEIER

In particolar modo, nel mirino del club bianconero è finito Maximilian Beier, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Hoffenheim.Secondo quanto riporta Matteo Moretto,Una richiesta d’informazioni, niente di più, un primo contatto con l’Hoffenheim, per capire se ci sarà modo di approfondire i discorsi e decidere se affondare il colpo. Senz'altro, però, Beier è un nome che stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera, vista anche la straordinaria ultima stagione in Bundesliga, dove, con la maglia dell'Hoffenheim ha realizzato 16 reti in 33 presenze.

In patria viene paragonato a Thomas Muller, vista la sua duttilità offensiva. Beier è un ottimo interprete degli spazi, capace di essere sempre nel posto giusto al momento giusto. E' una seconda punta abile ad attaccare gli spazi, a dare profondità alla manovra e, al contempo, essere letale sotto porta. In carriera, ha vestito le maglie di Energie Cottbus e Hannover, prima di esplodere con la divisa della squadra con la quale è cresciuto, l'Hoffenheim, di cui è diventato il centravanti simbolo durante l'ultima annata.