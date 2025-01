Juventus, sondaggio per Fullkrug: la formula è favorevole

Getty Images

Nome nuovo per il mercato di gennaio della. I bianconeri hanno aperto alla possibilità di prendere unfin dalla sessione invernale.non dà garanzie,è altalenante e necessita di un rinforzo, pronto all’uso. In questo senso, come riporta Sky Sport, l’ultima idea alla Continassa porta a un vecchio obiettivo. Già in passato infatti Niclasera stato accostato ai bianconeri – così come al– prima di firmare poi per ilA Londra il tedesco era arrivato perma la concorrenza e gli infortuni hanno presto trasformato la sua prima avventura in Premier League in un calvario.

Ora l’ex Borussia Dortmund si è ripreso, è tornato a segnare ma potrebbe salutare la compagnia. Il mercato infatti bussa alla porta della squadra di– che l’ha voluto ma che ora rischia seriamente la panchina. La Juve segue sìma, a differenza dei primi due, Fullkrug potrebbe muoversi inUna formula questa ben vista alla Continassa che, per questo motivo, sta valutando l’attaccante classe 1993. Fullkrug, 32 anni a febbraio, ha lasciato ilcon il quale aveva vissuto la sua migliore stagione in carriera. Aveva realizzato, arrivando in finale e meritandosi la convocazione dellaper gli Europei casalinghi.

L'arrivo diin giallonero gli ha però chiuso le porte e lo ha spinto in Inghilterra. Al West Ham ha firmato un contratto fino alma ha trovato spazio solo nell’ultimo periodo. Complice l’incidente del nove titolare, Michail, e la sua ripresa dai due infortuni seri che l’avevano messo ai box – uno al polpaccio, l’altro al tendine d’Achille – Fullkrug si è ritagliato spazio con gli Hammers ed è tornato a segnare. Lo ha fatto 2 volte nelle sue 9 presenze stagionali, di cui una nell’ultimo match contro ilOra però per lui potrebbe profilarsi un nuovo salto di qualità e l’approdo – per ora temporaneo ma poi chissà – in una big che necessita di lui. La Juventus ci pensa, Fullkrug non direbbe di no.