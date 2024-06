Getty Images

Lacontinua a lavorare sul mercato, dimostrandosi uno dei club più attivi in questo primo frangente della finestra estiva. Se sul fronte portieri manca solo l'ufficialità di Michele Di Gregorio e a centrocampo è in arrivo Douglas Luiz, è sulla difesa che vanno sciolti ancora diversi dubbi. L'arrivo alla Continassa di Thiago Motta, successore di Allegri sulla panchina bianconera, porta con sé anche una linea di mercato da condividere con Cristiano Giuntoli. Non solo, ora spunta il nome di, da tenere in considerazione per quel ruolo.

In cima alla lista di Thiago Motta il profilo più in evidenza è sicuramente quello di Calafiori, che con Motta ha fatto il salto definitivo disputando una stagione di grande spessore e guadagnandosi la chiamata in Nazionale. L'ostacolo, in questo caso, continua a essere rappresentato dall'che non si schioda dai 30 milioni a salire e che continua a ribadire che la cessione di Calafiori non rappresenta una priorità.La Juventus, dunque, sonda altre piste, batte altri terreni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nel caso l'affare Calafiori non dovesse andare in porto, i bianconeri hanno. Il giovane difensore polacco, in forza all'Arsenal, è adattabile in diverse posizioni ed è un mancino, proprio come Calafiori. Già eliminato da Euro 2024 con la Polonia, negli ultimi giorni ci sono stati dei, ma la pista è ancora tutta da esplorare e il nome di Kiwior rimane comunque un'alternativa a Calafiori, obiettivo numero 1. A rinforzare la pista Kiwior, tuttavia, c'è il rapporto con Thiago Motta -- oltre all'esperienza internazionale accumulata in una stagione e mezza in Premier League.

Il classe 2000, che con i londinesi ha un contratto fino al 2028, adesso ha un'ammiratrice in più: per arrivare a lui Giuntoli studia la. Su di lui, negli ultimi giorni, si erano accesi anche i fari del, alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino. I rossoneri, in realtà, avevano già messo gli occhi su Kiwior a gennaio. Ora, il Diavolo torna all'attacco e per farlo dovrà sfidare anche le avances della Juve. Prima però, andrà definita la questione legata alla ricerca del centravanti, per poi spostare le energie sul capitolo difesa.