Juventus, Thiago Motta vuole tenersi Soulé: cambiano i piani di Giuntoli

Dopo aver messo a punto il colpodall’Aston Villa, in casasi pensa al futuro di. Per l’esterno argentino è spuntato un altro estimatore. No, non si tratta di nessun club, bensì di, il nuovo allenatore dei bianconeri. L’ex tecnico del Bologna vuole, infatti, trattenere il classe 2003, che è, però, finito nel mirino di diversi club europei. Su tutti, il West Ham che – come riportato dalla nostra redazione – negli scorsi giorni ha avviato i primi contatti con gli agenti del 21enne, manifestando un forte interesse.

– L’allenatore italo-brasiliano sta progettando i piani per lae nella formazione tipo per la prossima stagione,potrebbe dare grande spazio all’esterno argentino, che ha disputato il suo ultimo campionato in prestito al. Sì, perché l’ex Bologna è davvero un grande estimatore died è affascinato dalla possibilità di poterlo testare in ritiro e chissà, magari anche oltre.– Se da una parte c’è la forte volontà didi trattenere il talento argentino, dall’altra il direttore tecnicosa che Soulé ha grandissime qualità, ma soprattutto ha molte pretendenti in Europa, che potrebbero portare un tesoretto per finanziare il mercato in entrata (l'esterno offensivo è valutato oltre i 35 milioni di euro)., Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, infatti, da settimane sono in fila per il fantasista bianconero, reduce dal prestito a Frosinone. Per accontentare i piani di Thiago Motta, però, il dirigente toscano starebbe pensando di mettere inla cessione del classe 2003 e cominciare a fare cassa con giocatori come Federico Chiesa, Dean Huijsen e gli altri in uscita (Kean, McKennie, Milik, Kostic).