Juventus, sorpresa Thiago Motta: McKennie in pole su Thuram e Douglas Luiz, dubbio Weah

, che questa sera (ore 18.45) riceverà allo Stadium ilper la prima giornata di, a due anni di distanza dall'ultima apparizione. Novità che dovrebbero toccare principalmente il reparto di centrocampo, nel quale – secondo quanto raccolto da Sky Sport –, al fianco di Manuel Locatelli.durante l'estate a causa delle difficoltà nel raggiungere un accordo col club in merito al rinnovo di contratto. Dopo i 23 minuti collezionati in occasione del match di campionato contro la Roma, valido per la terza giornata, McKennie esordirebbe da titolare sul palcoscenico più importante, quello della Champions League., quando i bianconeri uscirono sconfitti per 4-3 sul campo del Benfica, compromettendo le chance di qualificazione agli ottavi di finale.Il classe 2000, a segno nella prima di campionato contro il Como, è reduce da un problema muscolare che gli ha fatto saltare le due sfide contro Hellas Verona e Roma, rimettendolo agli ordini di Thiago Motta in occasione dell'ultima trasferta di Empoli, nella quale è rimasto in campo per 23 minuti. Al momento la soluzione Gonzalez, al fianco di Koopmeiners e Yildiz, resta comunque quella più calda nell'undici di partenza della Juventus contro il PSV.