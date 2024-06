Juventus, spunta la pista Vitor Roque

un' ora fa



Thiago Motta è pronto a prendere le redini della Juventus. Dalla Continassa c'è l'intenzione di rinnovare il parco giocatori con l'innesto di calciatori giovani e promettenti che possano dare qualità, specialmente in attacco e a centrocampo.



E per l'attacco spunta un nuovo nome. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, fra i giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera c’è Vitor Roque. Il Barcellona sarebbe intenzionato a valutarlo, visto anche l'investimento effettuato, ma i bianconeri potrebbero puntare su di lui per il reparto offensivo, qualora Kean dovesse dire addio al club piemontese.