Juventus, il Bologna vuole 50 milioni per Calafiori

33 minuti fa

Cessione di Riccardo Calafiori per il Boologna? Un'opzione plausibile, ma solo e soltanto dopo gli Europei. Il Corriere dello Sport riporta come il difensore sia nel mirino della Juventus e piaccia chiaramente al nuovo tecnico Thiago Motta.



Al momento non ci sono margini di trattativa, anche perché prima si aspetterà l'Europeo con l'Italia per vedere anche quale sarà l'impatto del calciatore e capire da che valutazione partire. Il nodo Calafiori - che ha già un'intesa con la Juventus - esiste per il Bologna, ma i dirigenti rossoblù confidano che il difensore romano non arrivi a puntare i piedi una volta rientrato dagli Europei. In caso contrario il prezzo è già stato fissato: serviranno 50 milioni di euro per convincere la dirigenza a lasciar partire Calafiori.