Juventus, spunta Oyarzabal: la clausola e gli scenari

59 minuti fa

C’è un nome nuovo per l’attacco della Juventus. È spuntato il nome di Mikel Oyarzabal nella lista di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: stessa età di Chiesa e punto fermo della Real Sociedad.



Il capo dell’area sportiva bianconera ha seguito il calciatore personalmente in diverse occasioni e ha spedito qualche osservatore per avere un monitoraggio preciso.



Difficile impostare una trattativa al momento, vista clausola da 75 milioni, ma lo scenario potrebbe cambiare di fronte alla volontà del giocatore stesso di cambiare aria. A quel punto la Juventus potrebbe diventare un’ipotesi concreta.