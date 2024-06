Juventus, tutti i giovani sul mercato a parte tre: le ragioni del sacrificio

Getty

Laha inserito(classe 2003) ed(classe 2001)(classe 1998). Alla fine di una trattativa che ha visto il(classe 1998) per il suo trasferimento ai Villans (al suo posto parte Barrenechea),per costruire la sua Juve. La bontà di questa operazione di mercato ovviamente la stabilirà solo il campo nei prossimi anni, ma fin d'ora si possono fare

e che un giocatore come, nazionale brasiliano e protagonista dal 2019 in Inghilterra con 204 presenze e 22 gol in tutte le competizioni, sulla carta è sicuramente un. E che l'operazione è logica e legittima: se manterrà quanto fatto vedere finora in carriera, il brasiliano sarà un colpo importante per la Juve., alcuni dei quali provenienti dal percorso della Next Gen. Alla fine, numeri alla mano,), mentre tutti gli altri costituiscono un parco giocatori che, all'occorrenza, può venir buono per la prima squadra, ma che, soprattutto,

che, nella stagione 2023-24 che si concluderà il 30 giugno, hanno fatto parte della. Della lista, per questioni anagrafiche, fa parte anche Dusan Vlahovic, per il quale naturalmente valgono considerazioni completamente diverse rispetto al contesto che abbiamo descritto.