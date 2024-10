Juventus-Stoccarda Youth League: formazioni, dove vederla in tv e streaming

con calcio d'inizio martedì 22 ottobre alle 15 all'Allianz Training Center di Vinovo è una gara valevole per la terza giornata dellache segue il nuovo format ideato per la nuovaI bianconeri di Francesco Magnanelli cerca la terza vittoria consecutiva in Europa dopo i successi contro PSV per 1-0 e Lipsia per 3-0 e che spingerebbe la squadra verso un posto stabile nei playoff. Di fronte c'è la formazione tedesca che può definirsi una delle sorprese del torneo avendo vinto 3-0 contro lo Sparta Praga e avendo perso soltanto 1-0 contro il Real Madrid all'esordio.

Partita: Juventus Primavera-Stoccarda Under 19Data: martedì 22 ottobre 2024Orario: 15.00Canale TV: UefaTvStreaming: UefaTvJUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Montero, Martinez, Gil Puche; Pagnucco, Ripani, Boufandar, Nisci; Florea, Vacca; Pugno. All. Magnanelli.STOCCARDA UNDER 19 (4-2-3-1): Hellstern; Janjic, Agzikara, Scott, Azevedo; Martin, Catovic; Baokye, Penna, Malanga; Bujupi. All. Willig.La sfida fra Juventus Primavera e Stoccarda U19 non sarà trasmessa in diretta tv, ma sarà visibile attraverso l'app di UefaTv. Anche in Streaming la gara sarà trasmessa su smartphone, tablet e pc attraverso l'app e il rispettivo siti web.