Juventus, su Chiesa rispunta la Roma: l'agente al lavoro per Abraham in Arabia

, che non si sta più allenando con la prima squadra bianconera agli ordini di Thiago Motta.(classe 1994 ex Liverpool), così sul nazionale italiano (classe 1997 ex Fiorentina)(classe 1997 ex Chelsea, cercato anche da Milan e West Ham)(classe 1993 ex Juventus)

- Intanto(classe 1999) per circa 2,5 milioni di euro. Sempre secondo il Corriere dello Sport,: si tratta di un laterale bravo nella spinta, ma da migliorare (molto) nella fase difensiva. Il suo arrivo, che può avere anche un senso commerciale per un club sponsorizzato dalla città di Riyadh,rimane un profilo da considerare, senza dimenticare l'italiano Raoul