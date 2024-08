Juventus, Chiesa è fuori rosa: stop agli allenamenti in gruppo. Venderlo subito per evitare brutte sorprese...

Tra lae Federicoè finita e, peggio di così, non poteva finire. L’exè di fatti: non si allena più con ile continuerà a farlo insieme al gruppo degli, dal quale in un primo momento era stato escluso. La scelta è stata presa e non si torna più indietroChe si arrivasse a unavera e propria era insomma nell’ordine delle cose. Se si era tentato con lui un approccio più da carota che bastone (era sì sul mercato ma si allenava cone compagni), ora invece la Juve cambiae adotta i metodi duri:rispetto alla prima squadra.

Tradotto, o Chiesa si trova unao resta fuori per l’intera annata che neanche è cominciata. L’esterno ha un contratto, difficile quasi ai limiti dell’impossibile che rescinda come fatto da, più probabile che, nelle due settimane di mercato che restano, il club abbassi le pretese sul suoe lo renda disponibile per una cifra intorno aiUn affare per chi si porterebbe in casa un giocatore ancora giovane, finalmente integro dal punto di vista fisico e coldi volersi riscattare. Le offerte per Chiesa d’altronde non sono mancate,. Quello che ha impedito di andare a dama però è la richiestadel giocatore.Urge trovare una soluzione, al più presto. Il club vuole evitare il rischio di. A gennaio 2025 infatti Chiesa potrebbe già firmare per la sua prossima squadra, raggiungendola poi a luglio daUnoquesto per la Juventus che tanto aveva investito su di lui. Ecco perché alla Continassa spingono per la, per monetizzare un minimo il suo passaggio a Torino. Federico però da quell’orecchio non ci sente: ha capito che dovrà andarsene ma vuole farlo “his way”.