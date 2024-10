Pronostico Juventus Lazio con quote, consigli e formazioni

Il mio pronostico su Juventus Lazio: la Vecchia Signora torna alla vittoria?

Credo che la Juventus conquisterà i tre punti. I bianconeri arrivano a questa partita con uno stato di forma superiore, nonostante qualche piccola assenza, e penso avrà la meglio sulla Lazio. Andrea Stefanetti

Questa sera alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, si sfiderannoin una sfida valida per l'ottavo turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico, ecco le quote offerte da alcuni operatori sul big match:I padroni di casa sono reduci dal pareggio contro il Cagliari per 1-1 e occupano il terzo posto in classifica. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria contro l’Empoli per 2-1. I biancocelesti si trovano al quarto posto... I bianconeri vogliono ottenere altri 3 punti per continuare la propria rincorsa al primo posto in classifica, occupato attualmente dal Napoli.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

I pronostici Juve Lazio più interessanti

Risultato esatto 1-0 a 7.00 su Quigioco

In occasione del match tra Juventus e Lazio, valido per l'ottavo turno di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Un big match ha sempre un sapore diverso. Entrambe le formazioni sono determinate nel continuare il campionato del migliore dei modi. Per questo motivo, consiglio di puntare sul. La quota più alta la troviamo su Quigioco (7.00), seguito da Betsson (6,50) e GoldBet (6.25).

Almeno un rigore assegnato in Juve Lazio

In questo campionato sono già stati assegnati 32 rigori, un numero sorprendentemente alto, soprattutto in gare molto equilibrate.. Tra le varie quote, la più alta è offerta da Betsson a 2.80, leggermente superiore rispetto a GoldBet, che propone 2.65.

Vlahovic primo marcatore del match

, dato che sta diventando sempre più il leader dell'attacco di Thiago Motta. Tra i bookmaker analizzati, la quota più alta si trova su Quigioco a 5.40, seguita da Betsson con 5.25.

Dove trovare le migliori quote su Juventus Lazio

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Juventus Lazio: dominio dei 'bianconeri'

Nei 194 precedenti tra Juventus e Lazio, la superiorità della 'Vecchia Signora' è evidente: i 'bianconeri' hanno conquistato 101 vittorie, mentre i 'biancocelesti' si sono imposti in 49 occasioni. I pareggi sono 44. L’ultimo scontro tra le due squadre risale alla doppia sfida di Coppa Italia, dove la Juventus ha vinto l’andata 2-0, ma al ritorno è stata la Lazio a prevalere con un 2-1.

Probabili formazioni di Juventus Lazio: Savona dal 1'

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per l'ottava giornata di campionato:



Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.



Thiago Motta non potrà contare sullo squalificato Conceicao. Inoltre, non ci saranno anche gli infortunati Bremer, Milik, Adzic, Nico Gonzalez e probabilmente anche Koopmeiners. Baroni, invece, non potrà contare su Vecino e Lazzari.

Dove vedere Juventus Lazio

Puoi seguire il big match tra Juventus e Lazio, insieme a tutte le partite della Serie A, in diretta streaming su DAZN, sia live che on demand. Inoltre, sarà trasmesso su Sky Sport Calcio e disponibile in streaming su SkyGo.