A Lecce arriva il terzo pareggio di fila per la Juventus ditra campionato e Champions, il quarto nelle ultime cinque partite. La frenata di stasera allontana ancora di più i bianconeri dal primo posto, ora distante 6 punti. Dopo l’1-1 di Via del Mare l’allenatore bianconero ha commentato così la partita: "Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo preso un gol all'ultimo - ha detto a Dazn - Ora non resta che prepararci e pensare alla prossima gara.. Potevamo evitare di prendere quella rete all'ultimo: da partite come questa dobbiamo migliorare e imparare".

- "Yildiz lo può fare e l'ha fatto. È chiaro però che bisogna arrivare in area e. Secondo me a oggi è più bravo ad arrivare nell'area di rigore avversaria che a rimanerci. Sta aiutando tantissimo la squadra".- "Mi dispiace tantissimo per il ragazzo, i suoi compagni e soprattutto la famiglia., vedere il proprio figlio così deve essere terribile".