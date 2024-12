Juventus, Thiago Motta: "Nico Gonzalez in gruppo"

Archiviata la vittoria di Champions League contro il Manchester City, la Juventus torna a pensare al campionato in vista della gara di domani sabato 14 dicembre alle 20.45 contro il Venezia. All'Allianz Stadium arriva una squadra a caccia di punti-salvezza, l'obiettivo dei bianconeri è quello di trovare una una vittoria per dare una scossa anche al campionato dopo un periodo caratterizzato da tanti pareggi. -7 dal primo posto, la Juve vuole dare continuità alla vittoria contro la squadra di Guardiola per scalare la classifica. Alla vigilia della partita col Venezia l'allenatore bianconero Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa.

- "Il nostro approccio è sempre lo stesso: siamo concentrati, determinati e abbiamo sempre rispetto per l'avversario. City, Lecce... Tutte. Così come per il Venezia domani, con l'idea di entrare in campo e fare sempre meglio. Umiltà, determinazione e solidarietà per fare una grande partita".- "I giocatori indisponibili sono Bremer, Cabal, Milik e Rouhi, che non ci sarà per un infortunio muscolare, non grave.. Nico Gonzalez rientra in gruppo: è molto contento, lo staff medico e quello di performance hanno lavorato molto per poterlo riavere, spero di potergli dare un po' di minuti. Non è sicuro, valuteremo in base alla partita".

- "Questo formato della Champions è una nuova esperienza per tutti, cambia anche il modo di affrontarla. Si vede nella classifica: tante squadre magari non si aspettavano di essere dove si sono piazzate, bisogna essere pronti a giocare sempre al massimo senza fare troppi conti".- "Ha fatto molto bene col City, sono contento della sua prestazione; sta continuando a lavorare bene come ha sempre fatto. Domani avrà un'altra opportunità di fare una grande partita".- "E' una squadra che prova sempre a giocare bene, ha messo in difficoltà tanti avversari col suo gioco, poi non sono arrivati i risultati. Ha un allenatore molto esperto, viene da anni in cui giocava bene ma noi siamo sempre determinati a fare la nostra partita".

- "Il confronto quotidiano con il mio vice esiste dal primo giorno, vicino a casa mia. E' una persona di cui mi fido al 1000%, un top non solo nel calcio. Sono contento di lavorare con lui, se le cose vanno bene è anche merito suo: lavora tanto, con grande conoscenza".- "E' fondamentale in tutto, sa fare qualsiasi cosa e se fate attenzione è fantastico: un numero 10. Ha un grande approccio mentale durante le difficoltà. Le reazioni che ha nella difficoltà, pure lì lo fa in modo fantastico. Per questo dico che è difficile toglierlo dal campo, aiuta tantissimo la squadra".

- "Sarà la prima volta che non ci sarò, ma penso e spero che inciderà poco. Dall'alto si vede una partita diversa perché in campo non è possibile notare certe cose e viceversa. Mi fido al 200% dei miei giocatori, dobbiamo iniziare la partita con ritmo e intensità per metterli in difficoltà".- "E' un grande portiere, ma ne abbiamo tre: lui, Perin e Pinsoglio. Sanno che hanno sempre la possibilità di giocare, vedremo se domani ci sarà alternanza; fa bene a loro e alla squadra".- "Weah, McKennie e Locatelli possono fare quel ruolo; sono giocatori di alto livello".

- "Nell'ultima partita è entrato bene, può migliorare il suo livello e ha caratteristiche fisiche e tecniche per arrivare in area avversaria. Col City ha fatto un gran gol e non solo per la finalizzazione, domani può giocare titolare".