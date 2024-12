, allenatore della, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta per 2-1 non senza soffrire contro il Monza."Mckennie mi chiama professore? Non l'avevo mai sentito, a me sì. Avete intervistato due giocatori e ho sentito i vostri commenti. Sono d'accordo. Danno grande disponibilità a giocare anche in ruoli diversi, che non giocano sempre così ma lo fanno perfettamente bene, perché sono di alto livello e in più con modo e atteggiamento, è un piacere poter contare su ragazzi così".

"Il cambio di Koopmeiners può aver inciso? Anche ma non solo. Abbiamo quasi sempre sofferto con squadre che si chiudono e ripartono. Era importante chiudere la partita. Poi fa parte della nostra crescita affrontare squadre con cui è necessario prendere l'iniziativa del gioco. Poi alla fine loro si sono esposti e ci siamo chiusi, ma noi non abbiamo fatto bene le transizioni offensive. Avevamo la possibilità di andare in contropiede e non l'abbiamo fatto bene""Casting finito? Dipende in realtà da ognuno di loro e dalla partita che dobbiamo fare. Nico Gonzalez ad esempio lo può fare bene, sa legare con il centrocampo e lo ha già fatto in passato. Se sa farlo vuol dire che ha qualcosa di importante, perché è attento a ciò che serve alla squadra. Lui sa giocare a un tocco, a due tocchi, sa girarsi. In fascia è utile, ma in quella posizione lì può fare molto bene. Vediamo nelle prossime partite, se a lui sta bene per noi può essere valore aggiunto".

"I conti si faranno a fine stagione. Noi di partita in partita, quale che sia l'avversario affrontiamo tutti sempre al massimo e con rispetto. Poi i conti si fanno all'ultimo".