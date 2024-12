Monza-Juventus, le pagelle di CM: Nico segna ancora, Vlahovic nella morsa, Kalulu troppe sbavature

Getty Images

Tante parate, ma alcune senza stile. Come se non bastasse, l'uscita che vale il tocco di Locatelli e la rete di Nico è responsabilità sua.Non è più dirompente come un tempo, ma è pure lento nei ripieghi. Al 70' si divora il pari.Dall'82'Un duello diretto con Vlahovic, e vince lui. In generale, il serbo fa poco.A metà. La colpevolezza sul gol subito, la centralità su quello fatto. Il cross con cui si riscatta (parzialmente) è bello.Il grande tradimento di Nesta. L'esterno corre forte, ma corre a vuoto.

Dal 70'Subito sgasata, ma non porta a nulla.A tratti sembra un campioncino fatto e finito, a tratti però non osa. Incompiuto. Ancora.Dinamismo importante, che ha cambiato il volto dei biancorossi. A volte Nesta deve spronarlo.Un'uscita e un doppio passo: da brividi. Ma è una partita tutto sommato con ottimi guizzi.Primo gol in Serie A, e nell'intera carriera. A chi, se non alla Juve di suo padre?Dall'86'La grande occasione è su quel cross in cui si trova senza marcatori diretti: perché non ci ha creduto?

Dall'86'Giocatore che si dimostra totale. Uno dei pochi in grado di ampliare l'orizzonte e giocare pure da prima punta assoluta. Garanzia. Meno sotto porta.L'aveva detto a inizio partita: serve coraggio, e non concedere gol stupidi. Il primo punto l'ha ottenuto, il secondo...Due parate importanti, in una notte che è pure per il cuore. La curva gli tributa un bell'omaggio.Sì, bene, soprattutto difensivamente. Ma qualche cross in più servirebbe. Ne fa uno, e da lì nasce il secondo gol della Juve.

Non sbaglia nulla, se non un'uscita palla al piede. Il Monza ha un attacco che potrebbe impensierirlo: veloce e brevilineo. Tiene duro.Si vede dall'inizio: troppe sbavature. Rischia in uscita e a volte paga. Non è stata la sua gara più lucida.Oh, il gol! E pure da angolo. Gioca bene, da esterno mancino, e poi torna in mezzo come se nulla fosse. Da clonare. O rinnovare.Dal 90'Altra prova di livello assoluto, impreziosita dall'atteggiamento che vale un assist. Loca è nei tempi di gioco di questa

Due salvataggi che valgono il vantaggio a fine primo tempo. Altro giro, altro stop: tocca a lui. In bocca al lupo.Dal 45'Meno geometrie e più legna. Non esce mai con qualità.Il primo spunto è sempre micidiale: poco da fare, soprattutto per il Monza.Dall'86'Partita di sacrificio, impreziosita dal gol. Nico è tornato con due gol in due partite. Cosa chiedergli di più?Dal 63'La forma non è quella di qualche settimana fa. Non fa una grossa differenza.Cresciuto nel finale, un paio di guizzi sono da dieci. Ma non è stato continuo, praticamente mai.

Pochi palloni giocabili e sempre stretto nella morsa del Monza. Non cambia registro, la sua partita. Si ferma ai primi 20 minuti. Dunque alle buone intenzioni.Dall'85'Partita sporca, ma non cattiva. La Juve si mette sul piano del Monza e la porta a casa. Era fondamentale. Era necessario. Era solo ciò che serviva. Per tutto il resto, ci sarà ancora tempo.