Juventus, Thiago Motta squalificato per un turno: la motivazione del giudice sportivo

Getty Images

In vista della, il giudice sportivo ha reso noto i nominativi di giocatori e allenatori che non ci saranno per squalifiche e provvedimenti disciplinari. Due i giocatori squalificati, uno l’allenatore che non potrà sedersi in panchina, mentre cinque club sono stati sanzionati con delle ammende.- Ammenda di € 3.000,00 per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di vetro- Ammenda di € 3.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerose bottigliette in plastica di piccole dimensioni

- Ammenda di € 2.500,00 per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco due oggetti di varia natura;- Ammenda di € 1.500,00 per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco- Ammenda di € 1.500,00 per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco;Valentin (Lazio)Liam (Empoli):Thiago (Juventus): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 6° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

Espulso durante Juventus-Bologna, Motta sarà in panchina mercoledì contro il Manchester City in Champions e contro il Cagliari in Coppa Italia il 17 dicembre. Salterà invece Juventus-Venezia di sabato alle 20:45 e tornerà in panchina per Monza-Juve del 22 dicembre.