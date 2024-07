AFP via Getty Images

Juventus, Thuram sempre più vicino: chiusura in settimana

Redazione CM

un' ora fa

24

Secondo colpo in arrivo per la Juventus. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Douglas Luiz, il club I bianconero è sempre più vicino a Kephren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza: operazione da 20 milioni di euro più bonus legati a performance di squadra e presenze, con la chiusura che è prevista in settimana.



ORA TUTTO SU KOOPMEINERS - II francese è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti del calcio europeo: la Juventus, che con Cristiano Giuntoli è sempre attenta a investire su giovani di prospettiva, ha visto in Thuram il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, aggiungendo dinamismo, fisicità e qualità tecnica alla squadra. Dopodiché l'attenzione si sposterà su Teun Koopmeiners, il terzo obiettivo per la mediana: il calciatore dell'Atalanta è valutato 60 milioni di euro.