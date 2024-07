Nuno Gomes: "Leao? A volte non si capisce a cosa stia pensando. Fiorentina, tre finali perse sono tante"

AFP via Getty Images

L’ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra la nazionale lusitana e la Slovenia, ottavo di finale di Euro 2024.“Per me quello è il calcio (l'assist contro la Turchia, ndr), deve passare la palla al compagno per fare gol, è messo meglio. Capisco abbia stupito tutti però... Lui cerca il gol, fin quando non arriverà lavorerà per la squadra. Ormai è esperto, sa che quando non segni l'unica cosa è continuare a lavorare, prima o poi lo farà, spero già oggi”.

“Purtroppo non ha vinto una finale, tre sono tante, ma spero in un futuro prossimo che vinca”.“Stai chiedendo alla persona sbagliata, a me piace moltissimo. Ho lavorato nel settore giovanile del Benfica quando lui era allo Sporting CP, ha vinto da solo i campionati Under 15 e Under 17, due volte ho provato a prenderlo... Lui è uno che può decidere la partita, se vuole può diventare migliore, la maturità gli porterà questo senso di responsabilità perché a volte dalla tribuna non si capisce a cosa sta pensando. I fenomeni però sono tutti così".